Отказ от летнего отпуска оказался в России частым явлением

В России 31,9% работников иногда отказываются от отпуска летом, ещё 5,8% совсем не отдыхают в это время. Таковы результаты опроса, проведённого представителями Русской школы управления среди сотрудников организаций из разных отраслей. Этим же летом 73,1% респондентов планируют сделать перерыв в работе.

"Большинство опрошенных воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от работы и восстановить силы (76%), отправиться в путешествие (60,9%) и провести больше времени с семьёй (51,4%). Некоторые используют это время, чтобы заняться обучением и саморазвитием (21%) или уделить больше времени хобби (19,6%)", — приводит RT выводы организаторов опроса.

Согласно им, 51,4% респондентов уходят в отпуск два раза в год, реже отдыхают 25,4%.