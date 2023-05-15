Стало известно, куда отправятся россияне на отдых этим летом

Санкт-Петербург вошёл в тройку наиболее популярных среди россиян направлений для летнего отпуска. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на опрос, проведённый сервисом бронирования отелей от 2ГИС "Отелло".

Возглавил рейтинг Краснодарский край, куда собираются 32% опрошенных. На втором месте идёт Крым, за него отдали голоса 18%. И 16% признались, что летом хотят поехать в Петербург. В голосовании поучаствовала одна тысяча россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Опрос показал, что большая часть опрошенных (65%) будут путешествовать по России этим летом, ещё 17% останутся дома и встретят отпуск на даче. В заграничные поездки рискнут отправиться 13% респондентов, а 6% решили всё лето работать. При этом 28% россиян намерены уложиться в 30 тысяч рублей во время поездки к морю, а 5% готовы отдать более 150 тысяч рублей за проживание в гостинице.