АТОР оценила слухи о прекращении полётов в Анталью, где застряли сотни россиян

Задержка вылетов в Турцию связана с ремонтом взлётно-посадочной полосы в аэропорту Антальи. Об этом сообщает АТОР, комментируя слухи о волнении туристов в связи с изменившимся расписанием и вероятности приостановки авиасообщения между странами.

Так, два ночных рейса Turkish Airlines из Антальи во Внуково вылетели позже на час, чем было запланировано. Третий лайнер авиакомпании также отправился в Россию с опозданием, его вылет был отложен на 12 часов.

По данным АТОР, также были трудности и у самих российских авиакомпаний. Так, самолёт "Аэрофлота" из Стамбула в Москву SU 2133 не вылетел вовремя по техническим причинам. С проблемой столкнулись перевозчики и из других стран, совершающих маршруты в Турцию и обратно.

Сейчас ситуация нормализуется, тогда как с 13 по 15 мая вылеты российских компаний задерживались в 80% случаев. Но о прекращении полётов в Турцию речи нет, подчеркнули эксперты.