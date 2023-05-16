Россиянам перечислили случаи, когда им могут отменить даже запланированный отпуск

Даже запланированный по графику отпуск может быть отменён. В каких случаях это происходит, рассказал Лайфу доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, отдых сотрудника может быть перенесён на следующий рабочий год, если его временное отсутствие может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Но возможно это лишь в исключительных случаях и только с согласия самого работника. При этом отгулять положенные дни он должен не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.

"Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска. Заставить выйти сотрудника на работу принудительно руководитель не может", — продолжил профессор.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан предоставлять сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Очерёдность отдыха работников определяет соответствующий график. Согласно этому документу, руководство компании должно не просто отпустить человека в отпуск в утверждённый период, но и уведомить его об этом за две недели.