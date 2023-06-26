Два россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции

Самолёт авиакомпании EasyJet, летевший из британского Манчестера в турецкий Даламан, экстренно приземлился в Греции, потому что на его борту двое россиян устроили дебош. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, нетрезвые туристы из России 39 и 48 лет кричали и оскорбляли пассажиров, а также бортпроводников. Пилоты приняли решение запросить экстренную посадку в Греции. Нарушителей вывели из салона и отправили в полицейский участок, а лайнер продолжил полёт после дозаправки.

"Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьёзно и не потерпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа всегда были приоритетом авиакомпании", — пояснил представитель авиакомпании.

Россиянам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и неподчинении инструкциям экипажа. После допроса их освободили, суд состоится в ноябре. Представлять интересы российских туристов будет адвокат, самим им необязательно лично присутствовать на заседании.