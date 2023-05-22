Самолёт "ЮТэйра" аварийно сел в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Сургут – Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Перми. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

"Командир самолёта принял решение о посадке на ближайшем аэродроме из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров", — рассказали ТАСС в компании.

Напомним, ранее стало известно, что пассажирский самолёт, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в Перми. На карте полётов Flightradar24 за бортом следили более семи с половиной тысяч человек.