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22 мая, 15:00

Самолёт "ЮТэйра" аварийно сел в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Сургут – Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Перми. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

"Командир самолёта принял решение о посадке на ближайшем аэродроме из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров",  рассказали ТАСС в компании.

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Напомним, ранее стало известно, что пассажирский самолёт, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку в Перми. На карте полётов Flightradar24 за бортом следили более семи с половиной тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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