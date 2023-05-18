В Колумбии нашли живыми четырёх детей с разбившегося 1 мая самолёта

В Колумбии нашли живыми четырёх детей, которые летели пассажирами на разбившемся 1 мая самолёте Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

"В результате усердных поисков, которые вели наши вооружённые силы, мы обнаружили живыми четырёх детей, которые числились пропавшими после крушения самолёта в Гуавиаре. Радость для страны", — написал он в "Твиттере".

Самолёт, летевший из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение 1 мая. Пилот сообщил об отказе двигатели и подал аварийный сигнал. Обнаружить воздушное судно смогли лишь спустя 370 часов поисков. Военные нашли также тела трёх взрослых в лесных зарослях. А вот находившихся на борту детей не было ни в салоне, ни в окрестностях.