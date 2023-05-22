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22 мая, 14:32

Самолёт Сургут – Москва подал сигнал тревоги и собирается садиться в Перми

Пассажирский самолёт, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и собирается совершить экстренную посадку в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Экипаж Boeing рейсом Сургут – Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь", — рассказал собеседник агентства.

На карте полётов Flightradar24 за бортом следят более 7,5 тысячи человек.

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А ранее Лайф рассказывал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена уже во второй раз с начала недели поменять свой график из-за поломок правительственных самолётов. Так, например, отправиться вовремя в саудовскую Джидду у главы МИД не получилось из-за поломки борта перед самым вылетом. Его пришлось заменить, из-за чего Бербок опоздала на встречу на два часа.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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