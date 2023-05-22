Самолёт Сургут – Москва подал сигнал тревоги и собирается садиться в Перми

Пассажирский самолёт, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и собирается совершить экстренную посадку в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

А ранее Лайф рассказывал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена уже во второй раз с начала недели поменять свой график из-за поломок правительственных самолётов. Так, например, отправиться вовремя в саудовскую Джидду у главы МИД не получилось из-за поломки борта перед самым вылетом. Его пришлось заменить, из-за чего Бербок опоздала на встречу на два часа.