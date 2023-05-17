Самолёт главы МИД Германии сломался второй раз за три дня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена уже во второй раз с начала недели поменять свой график из-за поломок правительственных самолётов. Об этом в среду пишет немецкий новостной портал Focus.

У главы МИД ФРГ с понедельника было запланировано трёхдневное турне по странам Персидского залива: вначале Бербок посетила Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.

Отправиться вовремя в саудовскую Джидду у главы МИД не получилось из-за поломки борта перед самым вылетом. Его пришлось заменить, из-за чего Бербок опоздала на встречу на два часа. Focus уточняет, что сегодня в Катаре неисправность обнаружили у второго самолёта министра, из-за чего вылет в Берлин пришлось отложить минимум на два часа.