Посол Украины ждёт от французов извинений за сравнение турне Зеленского с шапито

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от ведущих радиостанции RTL France, которые сравнили турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе с цирком шапито.

В эфире французской радиостанции юморист Лоран Герра назвал турне Зеленского "цирком, путешествующим со своим зверинцем". Главные герои — лидер США Джо Байден, который "эквилибрирует на своих ходунках", "надоедливая" глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон со своими "кастрюльными концертами". Гости студии шутку поддержали.

"Какие цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться лёгкостью жизни", — пожаловался Омельченко в Twitter.