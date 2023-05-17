Посол Украины ждёт от французов извинений за сравнение турне Зеленского с шапито
Владимир Зеленский в Париже. Обложка © Офис президента Украины
Украинский посол во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от ведущих радиостанции RTL France, которые сравнили турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе с цирком шапито.
В эфире французской радиостанции юморист Лоран Герра назвал турне Зеленского "цирком, путешествующим со своим зверинцем". Главные герои — лидер США Джо Байден, который "эквилибрирует на своих ходунках", "надоедливая" глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон со своими "кастрюльными концертами". Гости студии шутку поддержали.
"Какие цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться лёгкостью жизни", — пожаловался Омельченко в Twitter.
Напомним, 13 мая Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Третьим пунктом стала Германия, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Далее Зеленский отправился во Францию, поужинал с Макроном, а 15 мая он прибыл в Великобританию, где поразил публику своими крепкими объятиями с премьер-министром Риши Сунаком.