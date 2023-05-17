Захарова заявила, что Зеленского возят по Европе "в рамках шоу уродов"
Интерес европейцев к ситуации на Украине катастрофически падает, граждане начинают задавать своим властям неудобные вопросы, именно поэтому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому устраивают "турне по Европе". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив эти поездки украинского лидера с "шоу уродов".
"Зачем он ездит? Ездит он с одной простой целью: интерес к тому, что творится на территории Украины, катастрофически падает. Из интереса с антироссийской заряженностью всё это перерастает в другой интерес — в первую очередь все задают вопрос: а когда же всё это завершится?" — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что граждане стран Европы начинают интересоваться у своих лидеров, почему они из своего кармана должны оплачивать раздувание конфликта в центре континента, куда на самом деле идёт то оружие, которое обещают поставить Киеву, почему Украине выделяют такие огромные средства? Именно поэтому Зеленскому устраивают "гастроли" по европейским странам, делает вывод представитель МИД РФ.
"Поэтому его, Зеленского, возят как будто на гастроли по странам, показывают людям и каким-то образом пытаются реанимировать этот интерес в виде какого-то понимания, сочувствия, поддержки <...> Вот для этого Зеленского и возят — я считаю, что в рамках шоу уродов, — по странам Европейского союза и странам НАТО", — заключила Мария Захарова.
Напомним, 13 мая Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Третьим пунктом стала Германия, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Далее Зеленский отправился во Францию, поужинал с Макроном, а 15 мая он прибыл в Великобританию, где поразил публику своими крепкими объятиями с премьер-министром Риши Сунаком.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ