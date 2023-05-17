Захарова заявила, что Зеленского возят по Европе "в рамках шоу уродов"

Интерес европейцев к ситуации на Украине катастрофически падает, граждане начинают задавать своим властям неудобные вопросы, именно поэтому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому устраивают "турне по Европе". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив эти поездки украинского лидера с "шоу уродов".

"Зачем он ездит? Ездит он с одной простой целью: интерес к тому, что творится на территории Украины, катастрофически падает. Из интереса с антироссийской заряженностью всё это перерастает в другой интерес — в первую очередь все задают вопрос: а когда же всё это завершится?" — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что граждане стран Европы начинают интересоваться у своих лидеров, почему они из своего кармана должны оплачивать раздувание конфликта в центре континента, куда на самом деле идёт то оружие, которое обещают поставить Киеву, почему Украине выделяют такие огромные средства? Именно поэтому Зеленскому устраивают "гастроли" по европейским странам, делает вывод представитель МИД РФ.