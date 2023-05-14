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14 мая, 13:34

"Тесная дружба": Бербок удивила заявлением о Кулебе

Бербок увидела в использовании одной гарнитуры признак тесной дружбы с Кулебой

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на достаточно необычном примере продемонстрировала, насколько у неё близкие отношения с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой. По словам главы МИД Германии, во время выступления лидера Незалежной Владимира Зеленского в Берлине стороны пользовались одними и теми же наушниками.

"Мы с Кулебой использовали одну гарнитуру. Вот насколько тесная между нами дружба", — приводит её слова Bild.

"Хотела бы, чтобы она просто заткнулась" : В Сети разнесли заявление Бербок о России

"Хотела бы, чтобы она просто заткнулась" : В Сети разнесли заявление Бербок о России

Бербок достаточно часто попадает в неловкие ситуации. Так, она опозорилась на Мюнхенской конференции в феврале, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Глава МИД ФРГ заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. В российском МИД после этого рекомендовали Бербок "выучить хоть один школьный предмет".

Обложка ©

Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Annalena Baerbock

Никита Осипов
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