"Хотела бы, чтобы она просто заткнулась" : В Сети разнесли заявление Бербок о России
Пользователи Twitter осудили Бербок за призыв не помогать оружием России
Пользовали Сети подвергли критике недавнее высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что любые поставки третьими странами России оружия или товаров военного назначения приравниваются к участию в конфликте на Украине. Пользователи "Твиттера" напомнили немецкому министру, что ЕС активно передаёт Киеву вооружение.
Своё заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран – участниц Евросоюза. Она также призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.
"А как насчёт поставок ЕС на Украину. Является ли это участием в конфликте?" — написал один из комментаторов.
"Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — добавила другая пользовательница "Твиттера".
Ещё один пользователь отметил, что у суверенных стран есть права, поэтому Бербок не может указывать, "кому что делать".
"Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — подчеркнул комментатор.
Ранее посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети был вызван в МИД ЮАР после его заявлений о том, что ЮАР якобы поставляла оружие России. Позже американский дипломат извинился за свои слова.
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