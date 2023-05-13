"Хотела бы, чтобы она просто заткнулась" : В Сети разнесли заявление Бербок о России

Пользовали Сети подвергли критике недавнее высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что любые поставки третьими странами России оружия или товаров военного назначения приравниваются к участию в конфликте на Украине. Пользователи "Твиттера" напомнили немецкому министру, что ЕС активно передаёт Киеву вооружение.

Своё заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран – участниц Евросоюза. Она также призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.

"А как насчёт поставок ЕС на Украину. Является ли это участием в конфликте?" — написал один из комментаторов.

"Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — добавила другая пользовательница "Твиттера".

Ещё один пользователь отметил, что у суверенных стран есть права, поэтому Бербок не может указывать, "кому что делать".

"Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — подчеркнул комментатор.