МИД ЮАР вызвал посла США после обвинений в поставках оружия России

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети вызван в МИД ЮАР после его заявлений о поставках оружия, которые Россия якобы получала от республики. Об этом сообщил официальный представитель министерства Клейсон Моньела.

"МИД вызывает в пятницу посла США в ЮАР после его вчерашних замечаний. Позднее мы дадим подробный отчёт о встрече", — приводит его слова телеканал News24.

Он также добавил, что у США нет никаких доказательств слов Бригети. Моньела также сообщил о предстоящем телефонном разговоре по вопросам двусторонних отношений между министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор и государственным секретарём США Энтони Блинкеном.