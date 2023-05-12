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12 мая, 15:00

Путин обсудил продовольственную безопасность и Украину с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений и стратегического партнёрства.

В ходе разговора Путин и Рамафоса остановились на проблематике глобальной продовольственной безопасности. Российская сторона подтвердила готовность поставлять существенные объёмы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, как отметили в Кремле, "в том числе на безвозмездной основе".

"Поддержав высказанную Сирилом Рамафосой идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта, Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке", говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл планы США сорвать второй саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге. По оценке министра, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на государства Глобального Юга и Востока, чтобы помешать сотрудничеству с Россией, но успехом эти намерения не увенчаются.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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