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12 мая, 10:03

Песков: Для продления зерновой сделки разговора Путина и Эрдогана недостаточно

Зерновая сделка может продлеваться только при выполнении её условий, касающихся России. Одного лишь телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана тут недостаточно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Чтобы эта сделка состоялась, нужно чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам", — сказал он журналистам.

Он добавил, что властям России пока не о чем объявить насчёт возможности продления зерновой сделки, контакты по этому вопросу будут продолжаться.

"Пока никакой нет информации на этот счёт", — сказал он в ответ на просьбу дать комментарий насчёт слов главы Минобороны Турции Хулуси Акара о том, что стороны идут к продлению зерновой сделки.

"Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться", — добавил Песков.

МИД: Зерновая сделка прекратит действовать, если РФ не получит гарантий до 18 мая

МИД: Зерновая сделка прекратит действовать, если РФ не получит гарантий до 18 мая

Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. Ранее в Стамбуле стартовали переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу продления зернового соглашения.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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