Песков: Для продления зерновой сделки разговора Путина и Эрдогана недостаточно

Зерновая сделка может продлеваться только при выполнении её условий, касающихся России. Одного лишь телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана тут недостаточно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Чтобы эта сделка состоялась, нужно чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам", — сказал он журналистам.

Он добавил, что властям России пока не о чем объявить насчёт возможности продления зерновой сделки, контакты по этому вопросу будут продолжаться.

"Пока никакой нет информации на этот счёт", — сказал он в ответ на просьбу дать комментарий насчёт слов главы Минобороны Турции Хулуси Акара о том, что стороны идут к продлению зерновой сделки.