МИД: Зерновая сделка прекратит действовать, если РФ не получит гарантий до 18 мая
Вершинин: Если РФ не получит гарантий, зерновая сделка не будет продлена
Зерновая инициатива прекратит действовать, если Россия не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров в Стамбуле. Дипломат добавил, что Москва выступает против бесконечного продления сделки.
"Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, её сельхозпроизводителей и производителей удобрений", — цитирует его ТАСС.
Вершинин констатировал, что российская часть договорённостей по-прежнему выполняется неудовлетворительно, и указал на двойные стандарты, когда Запад заявляет о необходимости обеспечить продовольственную безопасность и при этом даёт "зелёный свет" только поставкам украинской продукции.
"Мы по-прежнему сталкиваемся с барьерами. Россия ожидает активной работы от ооновских представителей и выполнения заявлений из западных столиц. В конечном счёте не должно быть лицемерия", — добавил дипломат по итогам состоявшихся в Стамбуле двухдневных переговоров.
Вершинин также обратил внимание, что украинское зерно идёт не в нуждающиеся страны, а, наоборот, "в страны сытые или с высоким уровнем дохода".
Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. Накануне в Стамбуле стартовали переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу продления зернового соглашения.
ТАСС / AP