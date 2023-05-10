Экс-советник президента России выдвинул два условия для спасения зерновой сделки

Сейчас все договорённости по зерновой сделке замыкаются на ООН, и, чтобы она продолжила работать, Европа должна выполнить два простых условия. О них телеканалу "360" рассказал экс-советник президента РФ по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич.

10 и 11 мая в Стамбуле пройдут переговоры по зерновой сделке с участием делегаций ООН, России, Украины и Турции. Но договор оказался под угрозой срыва из-за атаки на Черноморский флот с украинской стороны. Формально соглашение действует до июля, а решающий голос всё же за ООН.

"ООН заключила договор с Россией с одной стороны, с Украиной с другой стороны и с Турцией, поскольку Турция является распорядителем проливов и вот этого пункта на проливе Босфор, где проходят проверку суда дважды. Сначала при заходе в Чёрное море, а потом — когда из него выходят. Вот это три договора, но они все замыкаются на ООН", — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на то что после 18 мая Россия выходит из зерновой сделки, действие соглашения не заканчивается. Проблема в том, как поступить, если зерно попытаются продолжить возить без гарантий от Москвы в условиях ведения боевых действий. Политолог предположил, что на предстоящих переговорах стороны смогут договориться о двух вещах.