МИД Турции: Продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России

Продление зерновой сделки зависит от учёта требований России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России", — сказал турецкий министр в эфире телеканала NTV.

По словам Чавушоглу, в частности, это касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие. Министр добавил, что нет 100%-ной гарантии продления зерновой сделки, но вместе с тем есть надежды на это. Анкара и ООН продолжают прикладывать усилия, подчеркнул глава МИД Турции.