МИД Турции: Продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России
Продление зерновой сделки зависит от учёта требований России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России", — сказал турецкий министр в эфире телеканала NTV.
По словам Чавушоглу, в частности, это касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие. Министр добавил, что нет 100%-ной гарантии продления зерновой сделки, но вместе с тем есть надежды на это. Анкара и ООН продолжают прикладывать усилия, подчеркнул глава МИД Турции.
Ранее министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча делегаций Анкары, Москвы и Киева по зерновой сделке назначена на 5 мая. В свою очередь в МИД России отметили, что эта дата ещё не согласована.
Представители России, Украины, Турции и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта соглашение было продлено на 60 дней, срок истекает 18 мая. Российская часть сделки не исполняется, поэтому Москва допускает выход из неё. МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая.
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