В Турции назвали новую дату переговоров по зерновой сделке

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча делегаций Анкары, Москвы и Киева по зерновой сделке назначена на 5 мая. В МИД России отметили, что эта дата ещё не согласована.

"Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива", — приводит слова Акара его пресс-служба.

Турецкий министр назвал соглашение очень важным для мира и стабильности в регионе и выразил надежду, что оно будет продолжаться без заминок.

В свою очередь, представитель МИД РФ в разговоре с РИА "Новости" отметил, что вопрос о переговорах по зерновой сделке 5 мая ещё не согласован.