В Турции назвали новую дату переговоров по зерновой сделке
Минобороны Турции: Москва, Анкара и Киев намерены обсудить зерновую сделку 5 мая
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча делегаций Анкары, Москвы и Киева по зерновой сделке назначена на 5 мая. В МИД России отметили, что эта дата ещё не согласована.
"Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива", — приводит слова Акара его пресс-служба.
Турецкий министр назвал соглашение очень важным для мира и стабильности в регионе и выразил надежду, что оно будет продолжаться без заминок.
В свою очередь, представитель МИД РФ в разговоре с РИА "Новости" отметил, что вопрос о переговорах по зерновой сделке 5 мая ещё не согласован.
Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры по зерновой сделке запланированы на 3 мая. Информацию агентство получило от некоего украинского источника.
Напомним, представители России, Украины, Турции и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней, срок истекает 18 мая. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется. МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая.
ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru