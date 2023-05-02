СМИ узнали, когда возобновятся переговоры по зерновой сделке

На 3 мая намечены переговоры по черноморской зерновой инициативе под эгидой ООН, они должны состояться с участием всех сторон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны <…>. Надеемся, что будут результаты", — заявил он.