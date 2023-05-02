СМИ узнали, когда возобновятся переговоры по зерновой сделке
Reuters: Переговоры по зерновой сделке запланированы на 3 мая
На 3 мая намечены переговоры по черноморской зерновой инициативе под эгидой ООН, они должны состояться с участием всех сторон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.
"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны <…>. Надеемся, что будут результаты", — заявил он.
Напомним, зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней, срок истекает 18 мая. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется. Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления зерновой сделки.
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