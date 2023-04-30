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30 апреля, 10:00

В Турции высказались о шансах на продление зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Акар: Зерновая сделка может быть продлена

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая. Об этом он сообщил в беседе с Haberturk.

"[Сделка] является полезной для двух стран [России и Украины], и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе её продления. Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся", — отметил Акар.

Министр добавил, что голод может вызвать в Африке чрезвычайные события, и с этим нужно бороться. По мнению Акара, зерновая сделка позволит решить и другие вопросы, например прекращение огня и обмен пленными.

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Напомним, зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется, что также подтвердила Турция.

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Никита Осипов
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