В Турции высказались о шансах на продление зерновой сделки

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая. Об этом он сообщил в беседе с Haberturk.

"[Сделка] является полезной для двух стран [России и Украины], и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе её продления. Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся", — отметил Акар.

Министр добавил, что голод может вызвать в Африке чрезвычайные события, и с этим нужно бороться. По мнению Акара, зерновая сделка позволит решить и другие вопросы, например прекращение огня и обмен пленными.