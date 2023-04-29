Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность продления и расширения черноморской зерновой сделки. Об этом сообщил офис генсека.

В ходе телефонной беседы они обменялись мнениями о том, как улучшить и продлить инициативу, а также затронули тему выполнения меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также военные конфликты в Судане и Сирии.