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28 апреля, 23:50

Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность продления и расширения черноморской зерновой сделки. Об этом сообщил офис генсека.

В ходе телефонной беседы они обменялись мнениями о том, как улучшить и продлить инициативу, а также затронули тему выполнения меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также военные конфликты в Судане и Сирии.

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Напомним, зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется, что также подтвердила Турция.

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Сайт президента Турции

Ольга Платонова
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