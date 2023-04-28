В Турции признали, что российская часть зерновой сделки выполняется с нарушениями

Анкара солидарна с Москвой в том, что российская часть зерновой сделки реализуется с явными нарушениями договорённостей. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в беседе с изданием Hürriyet.

"Мы ведём переговоры о продлении зерновой сделки. Вопрос должен быть решён, договорённости — продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается [что претензии беспочвенны]", — пояснил он.

По его словам, переговоры с участниками сделки продолжаются, обсуждается "вопрос о посредничестве турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения". Чавушоглу добавил, что в ООН знают об этом, а Турция объясняла ситуацию США и Великобритании, тем более что эти страны "являются ключевыми в банковских вопросах" и с ними связано подключение Россельхозбанка к SWIFT.