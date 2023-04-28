В Турции признали, что российская часть зерновой сделки выполняется с нарушениями
Глава МИД Турции Чавушоглу считает обоснованными претензии РФ по зерновой сделке
Анкара солидарна с Москвой в том, что российская часть зерновой сделки реализуется с явными нарушениями договорённостей. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в беседе с изданием Hürriyet.
"Мы ведём переговоры о продлении зерновой сделки. Вопрос должен быть решён, договорённости — продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается [что претензии беспочвенны]", — пояснил он.
По его словам, переговоры с участниками сделки продолжаются, обсуждается "вопрос о посредничестве турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения". Чавушоглу добавил, что в ООН знают об этом, а Турция объясняла ситуацию США и Великобритании, тем более что эти страны "являются ключевыми в банковских вопросах" и с ними связано подключение Россельхозбанка к SWIFT.
Турецкий министр подчеркнул, что обещания перед Россией так и не были реализованы в рамках зерновой сделки, а это вряд ли можно назвать справедливым.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы. В середине марта сделка была продлена ещё на 60 дней. В Кремле допустили, что в дальнейшем Москва может выйти из неё, поскольку российская часть соглашения не работает. В МИД РФ перечислили пять условий для продолжения действия договорённостей после 18 мая.
ТАСС / Сергей Мальгавко