Эрдоган предложил Путину созвать рабочую группу по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по вопросу зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сегодня, 27 апреля.

"В ходе переговоров оценивалась работа в контексте зернового соглашения, президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.