КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 14:13

Эрдоган предложил Путину созвать рабочую группу по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по вопросу зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сегодня, 27 апреля.

"В ходе переговоров оценивалась работа в контексте зернового соглашения, президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Песков прояснил судьбу письма Гутерриша по зерновой сделке

Песков прояснил судьбу письма Гутерриша по зерновой сделке

Напомним, впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы. В середине марта сделка была продлена ещё на 60 дней. В Кремле допустили, что в дальнейшем Москва может выйти из договорённостей, поскольку российская часть сделки не работает. В МИД РФ перечислили пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая.

Обложка ©

Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров