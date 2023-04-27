Эрдоган предложил Путину созвать рабочую группу по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по вопросу зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сегодня, 27 апреля.
"В ходе переговоров оценивалась работа в контексте зернового соглашения, президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Напомним, впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы. В середине марта сделка была продлена ещё на 60 дней. В Кремле допустили, что в дальнейшем Москва может выйти из договорённостей, поскольку российская часть сделки не работает. В МИД РФ перечислили пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая.
Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency