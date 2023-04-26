Песков прояснил судьбу письма Гутерриша по зерновой сделке

Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке прошла встреча Лаврова с Гутерришем. В том числе там был поднят вопрос о необходимости соблюдения всех условий зерновой сделки. Ранее Песков заявил, что ситуация с их исполнением не улучшается. Гутерриш в свою очередь передал Лаврову письмо для Владимира Путина насчёт зерновой сделки. Сообщалось, что генсек ООН "принял к сведению" позицию России насчёт "озабоченности по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки".