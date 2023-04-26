КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 10:22

Песков прояснил судьбу письма Гутерриша по зерновой сделке

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он адресовал президенту России Владимиру Путину, передано в Кремль по дипломатическим каналам. Об этом рассказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Оно рассматривается", — сообщил представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке прошла встреча Лаврова с Гутерришем. В том числе там был поднят вопрос о необходимости соблюдения всех условий зерновой сделки. Ранее Песков заявил, что ситуация с их исполнением не улучшается. Гутерриш в свою очередь передал Лаврову письмо для Владимира Путина насчёт зерновой сделки. Сообщалось, что генсек ООН "принял к сведению" позицию России насчёт "озабоченности по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки".

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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