Песков пояснил, как Москва относится к возможности продления зерновой сделки
Песков: Зерновая сделка не может продолжаться при невыполнении её условий
Зерновая сделка может продолжаться только при выполнении её условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о позиции Москвы по этому вопросу.
Как писал ранее Лайф, в Нью-Йорке стартовала встреча Лаврова с Гутерришем. По словам Марии Захаровой, глава российского МИД сообщит генсеку ООН о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки. Ранее Песков заявил, что ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается.