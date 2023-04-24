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24 апреля, 19:25

Песков пояснил, как Москва относится к возможности продления зерновой сделки

Песков: Зерновая сделка не может продолжаться при невыполнении её условий

Зерновая сделка может продолжаться только при выполнении её условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о позиции Москвы по этому вопросу.

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

Как писал ранее Лайф, в Нью-Йорке стартовала встреча Лаврова с Гутерришем. По словам Марии Захаровой, глава российского МИД сообщит генсеку ООН о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки. Ранее Песков заявил, что ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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