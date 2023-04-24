Песков пояснил, как Москва относится к возможности продления зерновой сделки

Зерновая сделка может продолжаться только при выполнении её условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о позиции Москвы по этому вопросу.