В Нью-Йорке стартовала встреча Лаврова с Гутерришем

В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовав фото с мероприятия. По её словам, Лавров сообщит Гутерришу о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки.

"Мы чётко заявляли насчёт этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", — отметила она в беседе с журналистами.