В Нью-Йорке стартовала встреча Лаврова с Гутерришем
Лавров проводит переговоры с Гутерришем в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / Мария Захарова
В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовав фото с мероприятия. По её словам, Лавров сообщит Гутерришу о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки.
"Мы чётко заявляли насчёт этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", — отметила она в беседе с журналистами.
Лайф напоминает, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 24 апреля. Сегодня и завтра министр председательствует на заседаниях Совета Безопасности.