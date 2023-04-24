КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 18:49

В Нью-Йорке стартовала встреча Лаврова с Гутерришем

<p>Лавров проводит переговоры с Гутерришем в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Лавров проводит переговоры с Гутерришем в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / Мария Захарова

В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовав фото с мероприятия. По её словам, Лавров сообщит Гутерришу о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки.

"Мы чётко заявляли насчёт этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", — отметила она в беседе с журналистами.

Лавров считает, что мир подошёл к более опасной черте, чем в холодную войну

Лавров считает, что мир подошёл к более опасной черте, чем в холодную войну

Лайф напоминает, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 24 апреля. Сегодня и завтра министр председательствует на заседаниях Совета Безопасности.

Никита Осипов
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