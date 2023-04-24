Гутерриш передал через Лаврова письмо Путину насчёт продления зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина насчёт зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба ООН.
Там добавили, что генсек международной организации "принял к сведению" позицию России насчёт "озабоченности по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки". Гутерриш рассказал, что уже было сделано ООН в этом направлении.
Как писал ранее Лайф, в Нью-Йорке прошла встреча Лаврова с Гутерришем. В том числе там был поднят вопрос о необходимости соблюдения всех условий зерновой сделки. Ранее Песков заявил, что ситуация с их исполнением не улучшается.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы.
Пресс-служба МИД РФ