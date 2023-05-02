Российский дипломат назвал зерновую сделку "коммерческим проектом"
Дипломат Леденёв: Черноморская зерновая инициатива теперь коммерческий проект
Черноморская зерновая инициатива стала "коммерческим проектом". Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв.
Он пояснил, что большая часть сельскохозяйственных товаров не достигает нуждающихся стран. По словам дипломата, до сих пор нет никакого прогресса в вопросе разрешения финансово-логистических проблем при отгрузках зерна и удобрений из РФ.
"Не прекращает удивлять та изворотливость, с которой американская сторона игнорирует чётко прописанный в текстах соглашений взаимоувязанный характер "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна и меморандума России", — цитирует Леденёва телеграм-канал Посольства России в США.
По словам Леденёва, по своей сути зерновая сделка "переквалифицирована в коммерческий проект".
Ранее глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая.
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