КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 03:42

Российский дипломат назвал зерновую сделку "коммерческим проектом"

Дипломат Леденёв: Черноморская зерновая инициатива теперь коммерческий проект

Черноморская зерновая инициатива стала "коммерческим проектом". Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв.

Он пояснил, что большая часть сельскохозяйственных товаров не достигает нуждающихся стран. По словам дипломата, до сих пор нет никакого прогресса в вопросе разрешения финансово-логистических проблем при отгрузках зерна и удобрений из РФ.

"Не прекращает удивлять та изворотливость, с которой американская сторона игнорирует чётко прописанный в текстах соглашений взаимоувязанный характер "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна и меморандума России", — цитирует Леденёва телеграм-канал Посольства России в США.

По словам Леденёва, по своей сути зерновая сделка "переквалифицирована в коммерческий проект".

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Анатолий Симоненко
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