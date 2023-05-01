Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся африканских стран. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью с телеканалом TRT Turk.

"Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что Анкара "использовала благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, "и при обмене пленными, и при организации зернового коридора". По его словам, работа в данном направлении продолжается.