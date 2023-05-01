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30 апреля, 23:33

Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

Эрдоган: Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся африканских стран. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью с телеканалом TRT Turk.

"Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что Анкара "использовала благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, "и при обмене пленными, и при организации зернового коридора". По его словам, работа в данном направлении продолжается.

Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Напомним, зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется, что также подтвердила Турция.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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