"Время сжимается": Песков напомнил о скором истечении срока действия зерновой сделки

Условия зерновой сделки в части, которая касается российского агросектора, не выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России хорошо известна... Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора", — подчеркнул он.

По словам официального представителя Кремля, зерновая сделка была продлена на два месяца. Время "сжимается, как шагреневая кожа", добавил Песков.