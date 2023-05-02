"Время сжимается": Песков напомнил о скором истечении срока действия зерновой сделки
Песков: Условия зерновой сделки в отношении агросектора РФ не выполнены
Условия зерновой сделки в части, которая касается российского агросектора, не выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позиция России хорошо известна... Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора", — подчеркнул он.
По словам официального представителя Кремля, зерновая сделка была продлена на два месяца. Время "сжимается, как шагреневая кожа", добавил Песков.
Напомним, зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта договорённости были продлены на 60 дней, срок истекает 18 мая. Москва допускает выход из них, так как российская часть сделки не исполняется. Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления зерновой сделки.
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