Турция устранила проблему в работе зернового коридора
TRT: Досмотр морских судов в рамках зерновой сделки возобновлён
Инспекции морских судов в рамках зерновой сделки возобновились благодаря усилиям Анкары. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
"Зерновой коридор снова работает", — говорится в публикации.
8 и 9 мая инспекции судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не проводились. В ООН ранее сообщили, что в мае количество досмотров судов снизилось в среднем до 2,9 в день по сравнению с предыдущим месяцем.
Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что её продление зависит от выполнения требований России.
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