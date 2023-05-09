Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 12:36

Турция устранила проблему в работе зернового коридора

TRT: Досмотр морских судов в рамках зерновой сделки возобновлён

Инспекции морских судов в рамках зерновой сделки возобновились благодаря усилиям Анкары. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

"Зерновой коридор снова работает", — говорится в публикации.

8 и 9 мая инспекции судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не проводились. В ООН ранее сообщили, что в мае количество досмотров судов снизилось в среднем до 2,9 в день по сравнению с предыдущим месяцем.

"Шансы есть": В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки

"Шансы есть": В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки

Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что её продление зависит от выполнения требований России.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров