Турция устранила проблему в работе зернового коридора

Инспекции морских судов в рамках зерновой сделки возобновились благодаря усилиям Анкары. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

"Зерновой коридор снова работает", — говорится в публикации.

8 и 9 мая инспекции судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не проводились. В ООН ранее сообщили, что в мае количество досмотров судов снизилось в среднем до 2,9 в день по сравнению с предыдущим месяцем.