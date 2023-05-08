"Шансы есть": В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки

Срок зерновой сделки истекает 18 мая, но шансы на её продление есть. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счёт есть", — заявил Калын.

Калын также добавил, что сейчас в направлении продления зерновой сделки "принимаются необходимые усилия".