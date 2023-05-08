"Шансы есть": В Турции выразили надежду на продление зерновой сделки
Представитель Эрдогана Калын: Шансы на продление зерновой сделки имеются
Срок зерновой сделки истекает 18 мая, но шансы на её продление есть. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.
"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счёт есть", — заявил Калын.
Калын также добавил, что сейчас в направлении продления зерновой сделки "принимаются необходимые усилия".
Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. В МИД Турции заявили, что её продление зависит от выполнения требований России.
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