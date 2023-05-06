В МИД РФ подтвердили, что скоро состоится встреча по зерновой сделке

Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится уже в ближайшее время, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, в ней примут участие все четыре стороны соглашений.

"Встреча высокого уровня на уровне заместителей министров состоится в ближайшем будущем. Она пройдёт в четырёхстороннем формате с участием сторон соглашений: Россия, Турция, Украина, ООН", — сказал дипломат в эфире телеканала RT.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что встреча высокого уровня по зерновому вопросу пройдёт в Стамбуле на следующей неделе.