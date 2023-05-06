В Кремле рассказали о судьбе письма Гутерриша Путину по зерновой сделке
Песков: Путин ещё не ответил на письмо генсека ООН по зерновой сделке
Российский лидер Владимир Путин ещё не дал ответ на письмо генсека ООН Антонио Гутерриша по поводу пролонгации или непродлении зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, ответил ли Путин на письмо Гутерриша.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с экспортом российской продукции в рамках зерновой сделки "пока не улучшается".
Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России.
ТАСС / Сергей Мальгавко