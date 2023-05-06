В Кремле рассказали о судьбе письма Гутерриша Путину по зерновой сделке

Российский лидер Владимир Путин ещё не дал ответ на письмо генсека ООН Антонио Гутерриша по поводу пролонгации или непродлении зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, ответил ли Путин на письмо Гутерриша.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с экспортом российской продукции в рамках зерновой сделки "пока не улучшается".