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6 мая, 13:43

В МИД России выступили с заявлением по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин: РФ недовольна прогрессом по реализации зерновой сделки

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва недовольна тем, как снимаются ограничения с экспорта российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки.

"Мы по-прежнему не удовлетворены прогрессом [по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна]. Это очень важно для нас", — сказал дипломат в эфире телеканала RT по итогам встречи с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен.

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Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что её продление зависит от выполнения требований России.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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