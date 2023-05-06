В МИД России выступили с заявлением по зерновой сделке

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва недовольна тем, как снимаются ограничения с экспорта российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки.

"Мы по-прежнему не удовлетворены прогрессом [по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна]. Это очень важно для нас", — сказал дипломат в эфире телеканала RT по итогам встречи с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен.