Стартовали переговоры по зерновой сделке с участием РФ, Украины, Турции и ООН
В Стамбуле 10 мая начались переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу продления зерновой сделки. Об этом ТАСС сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.
"В Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН", — рассказали агентству.
Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. В турецком МИД ранее признали, что в целом продление соглашения зависит от выполнения требований РФ.
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