Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ранее обвинивший республику в поставке России оружия, извинился за свои слова, столкнувшись с официальным протестом со стороны МИД Южно-Африканской Республики.

"После сегодняшней встречи посол признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", — сообщили в МИД ЮАР.

Кроме того, дипмиссия ЮАР посоветовала посольству США в Претории обращаться к установленным дипломатическим каналам связи, чтобы решать любые недоразумения, возникающие в двусторонних отношениях стран.