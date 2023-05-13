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13 мая, 02:42

Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

МИД ЮАР: Посол США Бригети извинился за обвинения в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ранее обвинивший республику в поставке России оружия, извинился за свои слова, столкнувшись с официальным протестом со стороны МИД Южно-Африканской Республики.

"После сегодняшней встречи посол признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", — сообщили в МИД ЮАР.

Кроме того, дипмиссия ЮАР посоветовала посольству США в Претории обращаться к установленным дипломатическим каналам связи, чтобы решать любые недоразумения, возникающие в двусторонних отношениях стран.

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Напомним, что ранее посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети был вызван в МИД ЮАР после его заявлений о поставках оружия, которые Россия якобы получала от республики.

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Wikipedia / Martin Kozák

Анатолий Симоненко
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