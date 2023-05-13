Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
МИД ЮАР: Посол США Бригети извинился за обвинения в поставках оружия России
Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ранее обвинивший республику в поставке России оружия, извинился за свои слова, столкнувшись с официальным протестом со стороны МИД Южно-Африканской Республики.
"После сегодняшней встречи посол признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", — сообщили в МИД ЮАР.
Кроме того, дипмиссия ЮАР посоветовала посольству США в Претории обращаться к установленным дипломатическим каналам связи, чтобы решать любые недоразумения, возникающие в двусторонних отношениях стран.
Напомним, что ранее посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети был вызван в МИД ЮАР после его заявлений о поставках оружия, которые Россия якобы получала от республики.
Wikipedia / Martin Kozák