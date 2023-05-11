Заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине пройдёт 18 мая

Россия запросила на 18 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В четверг, 18 мая, в 22:00 по Москве — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину", — написал дипломат в телеграм-канале.

При этом он добавил, что в понедельник, 15 мая, состоится заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое было запрошено западными странами.