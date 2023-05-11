Заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине пройдёт 18 мая
Полянский сообщил о проведении 18 мая заседания СБ ОНН по поставкам оружия Киеву
Россия запросила на 18 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В четверг, 18 мая, в 22:00 по Москве — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину", — написал дипломат в телеграм-канале.
При этом он добавил, что в понедельник, 15 мая, состоится заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое было запрошено западными странами.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае прекращения поставок западного оружия на Украину Европе грозит масштабная война. Европейцы больше не будут "сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно".
T.me / Постпредство России при ООН