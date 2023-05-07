По всей Италии прошла эстафета с призывом прекратить поставки оружия Украине

В десятках городов Италии в воскресенье прошла "Эстафета во имя человечества", участники которой призывали установить мир на Украине, прекратить поставки оружия в эту страну.

Организаторы утверждают, что общая дистанция эстафеты составила четыре тысячи километров — от города Аоста на севере до южного острова Лампедуза. По предварительным данным, участие в акции приняло более четырёх тысяч человек, среди которых были известные общественники, деятели культуры и некоторые депутаты.

Участники шествий призывали прекратить спонсировать военный конфликт на Украине. Автор идеи журналист Мишель Санторо заявил, что этой акцией участники хотели показать свою позицию, отрицание насилия, а также призвать прекратить огонь.

"Мы против производства оружия, и это касается всех сторон — и ЕС, и РФ, и Украины. Мы за мир и сотрудничество. Мы призываем сильных мира сего сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским", — отметил он в беседе с ТАСС.