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7 мая, 12:43

По всей Италии прошла эстафета с призывом прекратить поставки оружия Украине

В десятках городов Италии в воскресенье прошла "Эстафета во имя человечества", участники которой призывали установить мир на Украине, прекратить поставки оружия в эту страну.

Организаторы утверждают, что общая дистанция эстафеты составила четыре тысячи километров — от города Аоста на севере до южного острова Лампедуза. По предварительным данным, участие в акции приняло более четырёх тысяч человек, среди которых были известные общественники, деятели культуры и некоторые депутаты.

Участники шествий призывали прекратить спонсировать военный конфликт на Украине. Автор идеи журналист Мишель Санторо заявил, что этой акцией участники хотели показать свою позицию, отрицание насилия, а также призвать прекратить огонь.

"Мы против производства оружия, и это касается всех сторон — и ЕС, и РФ, и Украины. Мы за мир и сотрудничество. Мы призываем сильных мира сего сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским", — отметил он в беседе с ТАСС.

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Unsplash

Илья Суриков
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