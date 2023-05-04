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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 09:48

МИД: Киев не стремится к миру, очевидна необходимость выполнения целей СВО

Преступные действия киевского режима показывают отсутствие у него стремления к урегулированию вооружённого конфликта дипломатическим путём, заявили в МИД РФ.

"Преступные действия киевского режима ещё раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путём. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции", — говорится в опубликованном сообщении.

Там отметили, что с территории Украины "не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма".

Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль
Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль

Напомним, в ночь с 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле, два беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера это назвали покушением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим. В Белом доме указали, что американский лидер Джо Байден не собирается обсуждать это с Владимиром Путиным. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ ответит на атаку дронов тогда, когда посчитает нужным.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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