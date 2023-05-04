МИД: Киев не стремится к миру, очевидна необходимость выполнения целей СВО

Преступные действия киевского режима показывают отсутствие у него стремления к урегулированию вооружённого конфликта дипломатическим путём, заявили в МИД РФ.

"Преступные действия киевского режима ещё раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путём. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции", — говорится в опубликованном сообщении.