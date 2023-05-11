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10 мая, 21:44

Украина предупредила Евросоюз о последствиях при отказе от поставок оружия

Подоляк: В ЕС начнётся масштабная война при прекращении поставок оружия Украине

Европе грозит масштабная война в случае прекращения поставок вооружения Украине. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Как только будут остановлены поставки оружия… это будет означать резкое масштабирование войны в Европе", — сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".

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Представитель украинской администрации отметил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель должен был понимать, что в случае прекращения поставок оружия Украине война перекинется на другие страны, также значительно возрастёт число терактов в Европе. Европейцы больше не будут "сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно", подытожил Подоляк.

Ранее Лайф писал, что государственный концерн "Укроборонпром" в 2022 году в восемь раз увеличил поставки оружия для ВСУ по сравнению с 2021-м. Однако Украина продолжает в этом вопросе зависеть от помощи Запада.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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