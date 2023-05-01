СМИ узнали, насколько Украина зависит от западного оружия

Государственный концерн "Укроборонпром" в прошлом году в восемь раз увеличил поставки оружия для ВСУ по сравнению с 2021-м. Однако страна продолжает в этом вопросе зависеть от помощи Запада, говорится в публикации The Wall Street Journal.

"Способность Украины воевать как сегодня, так и в будущем по-прежнему в значительной степени зависит от оружия, поставляемого Западом", — отмечает газета.

По данным СМИ, часть вооружения производства Незалежной, например БПЛА, зависит от иностранных комплектующих, а их всё труднее найти из-за большого спроса. Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что после начала спецоперации производство стало круглосуточным. Причём он считает, что этого недостаточно. Гусев подчеркнул, что надо увеличить производство в десять раз. The Wall Street Journal уточняет, что "Укроборонпром" сейчас в процессе налаживания изготовления снарядов натовского калибра 155 миллиметров.