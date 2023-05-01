КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 13:36

СМИ узнали, насколько Украина зависит от западного оружия

WSJ: Украина продолжает зависеть от поставок оружия из западных стран

Государственный концерн "Укроборонпром" в прошлом году в восемь раз увеличил поставки оружия для ВСУ по сравнению с 2021-м. Однако страна продолжает в этом вопросе зависеть от помощи Запада, говорится в публикации The Wall Street Journal.

"Способность Украины воевать как сегодня, так и в будущем по-прежнему в значительной степени зависит от оружия, поставляемого Западом", — отмечает газета.

По данным СМИ, часть вооружения производства Незалежной, например БПЛА, зависит от иностранных комплектующих, а их всё труднее найти из-за большого спроса. Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что после начала спецоперации производство стало круглосуточным. Причём он считает, что этого недостаточно. Гусев подчеркнул, что надо увеличить производство в десять раз. The Wall Street Journal уточняет, что "Укроборонпром" сейчас в процессе налаживания изготовления снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые ракеты Zuni

На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые ракеты Zuni

Ранее Минобороны Украины пожаловалось на небоеспособность гаубиц от Италии. Далеко не всё оружие, которое было предоставлено Киеву в качестве военной помощи, находится в исправном состоянии.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Никита Осипов
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