Военный в ДР Конго застрелил девять детей
Reuters: В ДР Конго на похоронах своего ребёнка военный застрелил 13 человек
Тринадцать человек погибли в ДР Конго в результате стрельбы на похоронах. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, военный во время похорон своего же ребёнка застрелил людей. Жертвами в том числе стали девять детей. Сейчас правоохранители ищут стрелка, пока не известно, что сподвигло его на такой шаг.
Ранее в Окленде в Новой Зеландии преступник с браслетом наблюдения на ноге открыл стрельбу на строительной площадке. В результате погибло два человека и шестеро пострадали.
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ТАСС / ZUMAPRESS.com / Laurence Geai