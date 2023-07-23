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23 июля, 12:19

Военный в ДР Конго застрелил девять детей

Reuters: В ДР Конго на похоронах своего ребёнка военный застрелил 13 человек

Тринадцать человек погибли в ДР Конго в результате стрельбы на похоронах. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, военный во время похорон своего же ребёнка застрелил людей. Жертвами в том числе стали девять детей. Сейчас правоохранители ищут стрелка, пока не известно, что сподвигло его на такой шаг.

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Ранее в Окленде в Новой Зеландии преступник с браслетом наблюдения на ноге открыл стрельбу на строительной площадке. В результате погибло два человека и шестеро пострадали.

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ТАСС / ZUMAPRESS.com / Laurence Geai

Светлана Оперук
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