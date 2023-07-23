Военный в ДР Конго застрелил девять детей

Тринадцать человек погибли в ДР Конго в результате стрельбы на похоронах. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, военный во время похорон своего же ребёнка застрелил людей. Жертвами в том числе стали девять детей. Сейчас правоохранители ищут стрелка, пока не известно, что сподвигло его на такой шаг.