Два человека погибли, шесть ранены при стрельбе в Новой Зеландии
Guardian: Два человека погибли, шесть ранены при стрельбе в Окленде в Новой Зеландии
Два человека погибли, шесть ранены при стрельбе в центре города Окленд в Новой Зеландии. По информации газеты Guardian, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Неизвестный проник на строительную площадку в Окленде Новой Зеландии и открыл огонь по людям. Видео © Twitter / BNONews
Всё произошло на строительной площадке небоскрёба на Куин-стрит. Как сообщает газета, 24-летний преступник, на ноге которого был браслет наблюдения, проник на территорию и открыл беспорядочную стрельбу по людям. В результате стрельбы шесть человек ранены, двое погибли. По предварительной информации, сам нападавший также погиб.
Трагедия произошла перед открытием чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, территория оцеплена. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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