Девять человек ранены в результате стрельбы в США

Минимум девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой перестрелки в американском Кливленде, штат Огайо. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

По имеющейся в настоящий момент информации, в перестрелке никто не погиб. Согласно заявлению полиции, главный подозреваемый скрылся с места преступления. Информация о перестрелке поступила в полицию примерно в 02:30 по местному времени (09:30 мск). Следователи изучают доказательства и видеозаписи, а также проводят опрос пострадавших и свидетелей.