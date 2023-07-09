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9 июля, 13:42

Девять человек ранены в результате стрельбы в США

CNN: Девять человек получили огнестрельные ранения из-за перестрелки в Кливленде

Минимум девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой перестрелки в американском Кливленде, штат Огайо. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

По имеющейся в настоящий момент информации, в перестрелке никто не погиб. Согласно заявлению полиции, главный подозреваемый скрылся с места преступления. Информация о перестрелке поступила в полицию примерно в 02:30 по местному времени (09:30 мск). Следователи изучают доказательства и видеозаписи, а также проводят опрос пострадавших и свидетелей.

В США четыре человека погибли и три десятка пострадали в результате массовой стрельбы

В США четыре человека погибли и три десятка пострадали в результате массовой стрельбы

Ранее сегодня стало известно о другом инциденте со стрельбой в США, он произошёл в Нью-Йорке. Мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, в результате один человек погиб, трое ранены.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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