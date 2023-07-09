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9 июля, 05:25

Стрелок на скутере убил одного и ранил трёх человек в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка: Один человек погиб в результате стрельбы мужчины по прохожим

<p>Скутер стрелка, убившего одного и ранившего трёх человек в Нью-Йорке. Обложка © Полиция Нью-Йорка</p>

Скутер стрелка, убившего одного и ранившего трёх человек в Нью-Йорке. Обложка © Полиция Нью-Йорка

В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, в результате один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщает полиция города.

По словам первого заместителя комиссара полиции Нью-Йорка Эдварда Кабана, погибшему было 87 лет. В свою очередь помощник начальника полиции Джозеф Кенни сообщил, что полицейские задержали 21-летнего злоумышленника. Выяснилось, что у него не было при себе документов. Мотивы стрелка и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Никита Никонов
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