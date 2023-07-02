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2 июля, 10:06

В США четыре человека погибли и три десятка пострадали в результате массовой стрельбы

Fox News: При стрельбе в Балтиморе погибли четыре человека, пострадали 29

Как минимум 29 человек пострадали и четыре погибли при стрельбе в американском Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал Fox News, получив информацию от одного из местных полицейских.

Место стрельбы в Балтиморе, где погибли четыре человека и пострадали 29. Фото © Полиция Балтимора

Место стрельбы в Балтиморе, где погибли четыре человека и пострадали 29. Фото © Полиция Балтимора

"Десять человек были доставлены в больницы полицией Балтимора, другие 19 сами добрались до больниц", уточняется в сообщении телеканала.

По имеющейся в настоящий момент информации, в результате инцидента погибли четверо человек. Полиция приступила к проведению расследования. Подробности происшествия устанавливаются.

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Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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