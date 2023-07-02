В США четыре человека погибли и три десятка пострадали в результате массовой стрельбы
Fox News: При стрельбе в Балтиморе погибли четыре человека, пострадали 29
Как минимум 29 человек пострадали и четыре погибли при стрельбе в американском Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал Fox News, получив информацию от одного из местных полицейских.
Место стрельбы в Балтиморе, где погибли четыре человека и пострадали 29. Фото © Полиция Балтимора
"Десять человек были доставлены в больницы полицией Балтимора, другие 19 сами добрались до больниц", — уточняется в сообщении телеканала.
По имеющейся в настоящий момент информации, в результате инцидента погибли четверо человек. Полиция приступила к проведению расследования. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что неизвестный в городе Сисак в Хорватии открыл беспорядочную стрельбу по людям из автомата Калашникова и поджёг три здания. После этого он пустился в бегство. Полиции удалось задержать преступника в этот же день, стрелявшим оказался 60-летний местный житель с психическими отклонениями.
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