Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл гражданин Таджикистана

Пассажиром, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил двух человек, оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдавию из соображений безопасности. Об этом сообщил премьер республики Дорин Речан.

По последним данным, иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс и открыл стрельбу.

"Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Ещё один человек — пассажир — получил ранения. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Правительство окажет необходимую помощь", — написал в соцсетях Дорин Речан.